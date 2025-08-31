Milli Eğitim Bakanlığı Açıklama Yaptı

ÖNLÜK VE FORMA UYGULAMASI SONRASINDA AYAKKABILARDAKİ BELİRSİZLİK

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulaması başlamasına rağmen, ayakkabılarla ilgili kesin bir karar henüz alınmamıştı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına dair haberlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri konuya açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diye ifade etti. Peki, konunun gündeme gelmesi nasıl oldu?

DERNEK RAPOR SUNDU

Konu, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri tarafından gündeme getirildi. Dernek yönetimi, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen bir toplantı sonrası yetkililere sundu. Rapor, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkıları” ile ilgiliydi. Ancak dernek, olumlu bir yanıt alamadı.

AYAKKABICILARIN ÖNERİSİ

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabıları önermekle birlikte sahte ayakkabı pazarının büyümesine dikkat çekti. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarında son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte bir artış gerçekleşti. Derneğe göre, bu pazarın büyümesinin başlıca nedenlerinden biri, okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre “global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı.”

SPOR AYAKKABILARININ ETKİLERİ

Derneğin isteğiyle, genelde spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesine hitap ettiği görülüyor. Derneğin, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmesi kabul edilse bile, öğrencilerin okul dışında spor ayakkabı giymesini nasıl engelleyeceği belirsiz. Dernek, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkisini savunarak, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.” iddiasında bulunuyor. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması öğrenciler arasında marka yarışına neden oluyor ve bu durum çocuklar ile velileri zor durumda bırakıyor” dedi. İçten’in açıklamasına göre, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.”

BAKANLIK GÖRÜŞMELERE CEVAP VERDİ

Bu açıklamalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu görüşmelere olumlu bir yanıt vermedikleri belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, konuyla ilgili “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diyerek hatırlatmada bulundu.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE PAZAR Büyüklüğü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerin 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız. Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel ve 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si ise kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim alıyor. Açık öğretim kurumlarında kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sı kızlardan oluşuyor.