Milli Savunma Bakanlığı Kaza Sonrası Şehitleri Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyeti esnasında bir helikopterin kaza yaparak denize düştüğünü duyurdu. Bu talihsiz olay sonucunda 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli hayatlarını kaybetti. Bakanlık, kazada yaşamını yitirenlerin isimlerinin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN çalışanları Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu belirtti.

ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen bu üzücü olayla ilgili olarak bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.