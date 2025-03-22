Milliler Macaristan Maçına Hazırlandı

ANTRENMAN DETAYLARI

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, basın mensuplarının katılımıyla birlikte ilk 15 dakikasıyla başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladıktan sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü ve taktik organizasyonlarla tamamlandığı bildirildi. Antrenman öncesinde Vincenzo Montella, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Milli takımda ise Kaan Ayhan ve Merih Demiral sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

KAAN AYHAN’IN KADRODAN ÇIKARILMASI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan gelen açıklama ise şöyle: “Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanıp oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan’ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.” Bu durum, takımın kadrosundaki eksikliklerin önemini ortaya koyuyor.