Milyarder İş İnsanının Yeni Evi

MÜSLÜM GÜNEŞİ’NDEN YENİ EV ALIMI

New York Times’a açıklama yapan kaynaklar, milyarder iş insanının 35 milyon dolara, bin metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilmiş yeni bir ev satın aldığını aktarıyor. Musk’ın evinin, İtalya’nın Toskana bölgesindeki konutlara benzer bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRECEK

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, bu yeni evde tüm çocuklarıyla beraber vakit geçirmeyi planlıyor. Özellikle 6 küçük çocuğunun anneleri olan Shivon Zilis ve Grimes’ın bitişik evlere taşınmasını istiyor. Musk’ın Zilis ve Grimes’tan üçer çocuğu bulunuyor ve en büyükleri 4 yaşında.

BEŞ ÇOCUĞA DA ODA AYRILDI

Musk’ın eski eşi Justine Musk’tan olan 5 yetişkin çocuğuyla sıkça bir araya gelmediği bilinse de, yeni evde onlara da ayrı odalar ayırdığı belirtiliyor. Bu durum, Musk’ın çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmek için atıldığı bir adım olarak değerlendiriliyor.