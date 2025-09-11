Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu

CHP MİLLETVEKİLİNDEN YEMEK TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesi konusunda Meclis gündemine bir kanun teklifi sundu. Avşar, teklifinin gerekçesinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ve halkın yoksulluğuna dikkat çekti. Asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında kaldığını belirten Avşar, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 32’yi aşarak sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim sorunlarının derinleştiğine vurgu yaptı.

ÇOCUKLARIN BESLENME SORUNU

Uluslararası literatürde gıda güvencesizliğinin yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişememe durumu olarak tanımlandığını ifade eden Avşar, uzmanların çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasının okul yıllarında önemli olduğunu vurguladıklarını aktardı. Avşar, “Bu bağlamda ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenemediği ve bunun başlıca nedeninin ekonomik faktörler olduğu bilinmektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi gibi faktörler birçok ailenin sağlıklı beslenmesini ve gıdaya erişimini olumsuz etkilemektedir.” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ADIM ATILMALI

Avşar, okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Ancak, ülkemizde okul öncesi dönem ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamaya yönelik etkili kamu programlarının yetersiz kaldığını ifade etti. “Bu nedenle, çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programlarıyla karşılanması büyük önem taşımaktadır.” diyerek, kamusal politikaların çocuk sağlığına odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin Anayasa ile güvence altına alınmış temel insan haklarından biri olduğunu ve ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin çocuklarının sık sık eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

KANUN TEKLİFİ AMACINI AÇIKLADI

Avşar, kanun teklifinin amacıyla ilgili olarak, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde eklemek suretiyle okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren devlet okullarında, Sağlık Bakanlığının belirlediği besin gereksinimlerini dikkate alarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan öğrencilere yönelik okul, il veya bölge bazlı bazı kriterler belirlenerek ve bir sosyal destek mekanizması oluşturularak uygulamaya alınması Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil bir şekilde erişilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu.