Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu

CHP’NİN ÜCRETSİZ YEMEK TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesini Meclis gündemine taşıyarak, bu konuda bir kanun teklifi sundu. Teklifinin gerekçesinde, ülkenin mevcut ekonomik durumuna ve toplumun yoksulluk sorununun artmasına dikkat çekti. Avşar, asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında kaldığını, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 32’yi geçtiğini, sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim sorunlarının arttığını belirtti.

ÇOCUKLARIN BESLENME SORUNU

Uluslararası literatürde gıda güvencesizliği, yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişememe durumu olarak tanımlanıyor. Avşar, bu konuda uzmanların okul döneminin çocukların sağlıklı beslenme gereksinimlerini karşılama açısından kritik bir dönem olduğunu vurguladıklarını ifade etti. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtiyor. Ülkemizde çocukların yeterli ve dengeli beslenememesi, büyük ölçüde ekonomik sorunlarla ilişkili. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi birçok ailenin sağlıklı beslenmesini olumsuz etkiliyor.

KAMUSAL POLİTİKANIN ROLÜ

Avşar, okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılama açısından önemli bir adım olduğunu, fakat ülkemizde çocukların sağlıklı beslenmesine yönelik etkili kamusal programların yetersiz kaldığını belirtti. Bu nedenle, çocukların beslenme ihtiyaçlarının sosyal hizmet programları ile karşılanmasının önemine vurgu yaptı ve kamusal politikaların çocuk sağlığına odaklanması gerektiğini ifade etti. Eğitimin temel insan haklarından biri olduğunu belirten Avşar, ekonomik güçlükler yaşayan ailelerin çocuklarının sıklıkla eğitim imkanlarından mahrum kaldığını ve bunun eğitimde adaletsizlikler yarattığını söyledi.

EŞİT EĞİTİM İÇİN GEREKEN KONU

Avşar, “Bu çerçevede ‘ücretsiz bir öğün yemek’ desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlardan biridir” dedi. Kanun teklifinin amacı hakkında Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde ekleyerek okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren devlet okullarında, Sağlık Bakanlığının belirlediği besin gereksinimlerine göre tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere yönelik bazı kriterlerin belirlenmesiyle bir sosyal destek mekanizması oluşturarak uygulanması, eğitime eşit ve adil erişim sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.