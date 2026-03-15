Mine Tozlu Biçer ve 4 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve kendisiyle birlikte hareket ettiği düşünülen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarıyla karşı karşıya kaldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Adana ve Hatay’da bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla; Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin ikametgahlarında arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları üzerine çok yönlü incelemeler sürdürülüyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana ve Hatay’da 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, bu operasyonda şüpheliler Mine TOZLU BİÇER, Aynur BÜYÜKDAĞ, Yusuf DUMAN, Hüseyin GÜZELDÜN ve Ahmet AL yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları üzerine titiz bir araştırma sürdürülmektedir.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.