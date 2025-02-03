Mine Tugay Hastanelik Oldu, Sevenleri Endişeli

HASTANE SÜRECİNE YENİDEN DÖNDÜ

Mine Tugay, kısa bir süre önce öksürük krizine yakalanarak hastaneye gitmişti. Bu süreç sonrası maskeli bir paylaşım yaparak takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Şimdi ise ünlü oyuncunun yeniden hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Tugay, kariyeriyle birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli dikkat çekiyor.

SEVENLERİNE UYARI YAPTI

Özellikle “Gönül Yarası”, “Gülbeyaz”, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, “Medcezir” ve “Yalı Çapkını” gibi projelerdeki rolüyle tanınan Mine Tugay, hem kariyeri hem de özel yaşamı ile magazin dünyasında aktif olarak yer alıyor. Instagram üzerinden 4,2 milyon takipçiye sahip olan Tugay, geçtiğimiz günlerde yaşadığı öksürük krizi sonrası hastaneye gitmişti. Hastaneden yaptığı maskeli paylaşımda hastalık konusunda yandaşlarına dikkat etmelerini istemişti.

HASTALIKLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Son paylaşımlarında ”Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim” ifadelerini kullanan Tugay, hastane odasındaki durumu nedeniyle takipçilerini endişelendirdi. Bir haftadır süren hastalığının ardından bu sefer kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KABURGASINDA ÇATLAK VAR

Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim.” Bu paylaşım sonrası Tugay’a takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.