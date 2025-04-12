“Minguzzi Ailesine Tehdit Soruşturması Devam Ediyor”

Kadıköy’de meydana gelen cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine sosyal medya üzerinden yapılan tehditler üzerine Gasp Büro Amirliği yeni bir soruşturma başlattı. Cinayet sonrası, sosyal medya hesaplardan failleri öven ve Minguzzi ailesini hedef alan tehdit içerikli paylaşımlar yapan kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gümüşhane’de bulunan şüpheli K.Y. yakalanarak İstanbul’a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından K.Y, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülen şüpheli, “birden fazla kişi ile tehdit” ve “silahla tehdit” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine tehdit içeren paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli de tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşayan Minguzzi, pazardan ayrılmaya çalışırken B.B. tarafından bıçaklandığı ve U.B. tarafından yerde tekmelenerek ağır yaralandığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Minguzzi, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Tutuklanan iki failin yargılanma süreci devam ederken, cinayet sonrası sosyal medyada tehditler paylaşan 5 şüpheli de yakalanarak tutuklandı.