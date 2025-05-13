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Minguzzi Ailesine Yedi Yıl Hapis İstemi

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SON GELİŞMELER

Kadıköy’deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası Minguzzi ailesine yönelik gerçekleştirilen tehditler üzerine beş sanık hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, bu sanıklar için tehdit ve suçlu övme suçlamalarıyla birlikte toplamda 7 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025’te, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Saldırı sırasında U.B. de Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan genç, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılandığı süreç devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Cinayet soruşturmasında, geçen hafta iki şüpheli daha tutuklandı. Bu tutuklamadan önce, cinayetin faili olan kişinin, pazarda Minguzzi’yi aradığı anları gösteren görüntüler ortaya çıktı. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

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