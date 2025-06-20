Minguzzi Cinayeti Davasında Mahkeme Çekildi

KADIKÖY’DE BIRAKILAN KANLI İZLER

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia için “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada iki sanık, üç kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, Baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. katıldı.

Duruşma salonunda, İstanbul milletvekilleri ve CHP yöneticileri de yer aldı. Aileye destek vermek için salona gelen kalabalık, “Sokaklarda katil istemiyoruz.” sloganları attı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, reddi heyet talebinde bulunarak mahkeme heyetinin davadan çekilmesini istedi. Ailenin talebi doğrultusunda mahkeme heyeti davadan çekilirken, duruşmanın bir sonraki tarihi ise 17 Temmuz olarak belirlendi.

TRAGİK OLAYIN DETAYLARI

Olay, 24 Ocak’ta gerçekleşti. Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitti. Burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşandı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklandı, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Kaçan iki şüpheli daha sonra yakalanıp tutuklandı. Minguzzi, hastanede yoğun bakımda tedavi görse de 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ve bıçaklayan B.B. hakkında toplamda 18’den 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında olayla ilgili görüntülerle hazırlanan bilirkişi raporunda, B.B. ve U.B. ile olay anında diğer iki şüphelinin de bulunduğu detayları tespit edildi.