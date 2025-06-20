Minguzzi Cinayetinde Üçüncü Duruşma Yapıldı

Olayın Detayları

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin alışveriş yaptığı bit pazarında bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili dava sürüyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümü nedeniyle “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada, iki sanık üçüncü kez mahkeme karşısına çıktı. Duruşma, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Sloganlar ve Duruşma Süreci

Duruşmaya destek için gelen kalabalık, “Sokaklarda katil istemiyoruz” sloganları attı. Aileye destek olan siyasetçiler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de yer aldı. Duruşma sırasında ailenin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetinin reddi için talepte bulundu ve bu talep üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Bir sonraki duruşma ise 17 Temmuz’a ertelendi.

Olayın Seyri

Geriye dönük olarak, 24 Ocak tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışmaya girdi. Pazardan ayrılmak istediği sırada B.B. tarafından bıçaklanan Minguzzi, U.B. tarafından yere düştüğünde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, bıçaklamayı gerçekleştiren B.B. ile Mattia’yı tekmeleyen U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmasından önce ve sonra iki sanığın yanı sıra başka şüphelilerin de varlığına dair tespitler bulundu.