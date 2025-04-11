Minguzzi’nin Ailesine Sosyal Medya Tehdidi!

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

Kadıköy’de hayatını kaybeden İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medyadan tehdit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, dün düzenlenen bir operasyonda sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. gibi gençlerin yaşı küçük bulunurken, 32 yaşındaki B.A.’nın ifadesi, Asayiş Şube Müdürlüğünde alındı.

B.A.’NIN İFADESİ

Gasp Büro Amirliği’nde 3 sayfalık bir ifade veren B.A., ifadesinde, “Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım” diyerek durumu açıkladı. Bu ifade, olayın ilerleyişi açısından önemli bilgiler içeriyor.