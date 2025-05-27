Minguzzi’nin Mezarı Tahrip Edildi. Cezası Belli Oldu

MEZAR TAHRİBİ DAVASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak yaşamını yitiren Matia Minguzzi’nin dava günü mezarının tahrip edilmesi olayına dair dava bugünkü duruşmada ele alındı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Duran Aydın ile taraf avukatları katıldı. Ancak Minguzzi ailesi İtalya’da bulunduğu için duruşmaya iştirak edemedi. Mahkeme, Duran Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DURAN AYDIN’IN İFADESİ

Duruşmanın başlangıcında kimlik tespitleri yapıldıktan sonra sanık Duran Aydın, suçlamaların farkında olduğunu belirtti ve “Ben orada epey zamandır yatıyordum. Mezarlığın dış kenarında yatıyordum. Günün birinde yatarken çıt diye ses geldi. Kafamı kaldırdım, 2 bayan vardı. Birinin oradaki çam ağacını kırdığını gördüm” şeklinde konuştu. Olayın meydana geldiği günden 10 gün kadar önce kendi alanındaki çam ağacının yandığını belirten Aydın, bu yangının Minguzzi’nin anneannesi tarafından çıkarıldığına dair bir arkadaşından bilgi aldığını söyledi. Ayrıca “O gün de bir bayanın çam ağacını kırdığını görünce sinirlendim. Çocuğa kastım yok. Niye benim yerimi zor durumda bırakıyorsunuz diye oraları darmadağın ettim” dedi. Beraatini ve tahliyesini isteyen Aydın, ifade verme sürecinde savcılık ve emniyet aşamasında çelişkili beyanlarda bulunduğu yönünde gelen eleştirilere de cevap veremedi.

CUMHURİYET SAVCISINDAN MÜTALAA

Duruşma sonrası Cumhuriyet savcısı, sanık Duran Aydın hakkında “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Mahkeme, sanığın suçunu sabit görerek, ceza indirimine giderek Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi’nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasının 10 Nisan’da yapıldığı esnada Makbul’ün Merter Mezarlığı’ndaki mezarının tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamedeki kamera görüntülerinin incelenmesiyle, mezarlığa zarar veren kişinin Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın’ın suçlamaları kabul ettiği ifade edildi ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.