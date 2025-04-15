Minguzzi’nin Mezarını Tahrip Eden Şahıs Tutuklandı

MEZARIN TAHİRİPİ OLAYI

İstanbul’da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından, Bakırköy’deki mezarı tahrip edildi. Bu olay, cinayet duruşmasının gerçekleştirildiği gün gerçekleşti ve mezarın yanı sıra çevresine de zarar verildi. Hemen ardından, mezarın tahrip edilmesiyle ilgili re’sen bir soruşturma başlatıldı. Failleri yakalamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, İstanbul İstihbarat Şubesi desteğiyle yaptığı çalışmanın sonucunda mezarı tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın adlı şüpheliyi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklandı.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE NEDENİ AÇIKLADI

Evsiz olduğu tespit edilen Duran Aydın, emniyette verdiği ifadesinde, “Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” şeklinde açıklama yaptı.