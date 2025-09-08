Minibüs, Anne-Oğul’a Çarptı, Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kaza, Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi’nde, Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana geliyor.

ÇARPMA ANI

K.G., oğlu E.G.’yi okula götürürken, ikili yolun karşısına geçtiği sırada S.Z.’nin yönetimindeki 59 S 2176 plakalı servis minibüsü onlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu minibüsün altında bir süre sürükleniyor.

YARDIM GELİYOR

Çevrede bulunan vatandaşların uyarısıyla minibüs sürücüsü aracı durduruyor. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

SAĞLIK DURUMU

Yaralı durumda olan anne ve oğlu, Saray Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Yapılan kontroller sonucunda, anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniliyor.