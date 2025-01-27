Minibüs Kartal’da Kuaföre Girdi: Yaralılar Var

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, Kartal Karlıktepe Mahallesi’ndeki Yakacık Caddesi üzerinde saat 09.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, sürücü Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsünün freni patladı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, cadde üzerindeki bir kuaför dükkanına girdi. Olayın hemen ardından ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIM İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan 3 kişiyi dükkan içinde kurtardı. Yaralanan Zeki C., Zafer K. ve ismi henüz bilinmeyen bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, “İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış” dedi.

Kazayı gören vatandaş Mustafa Arslan ise, “Minibüs Marmaray’ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.