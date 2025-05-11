Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA ANI VE YARALANMALAR

Ayazma Caddesi’nde Osman K. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen bir kaza, minibüsün kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalmasına yol açtı. Freni boşalan minibüs, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olayı görenlerin yaptığı ihbarların ardından polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

AĞIR YARALILAR VE HAYATINI KAYBEDENLER

Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda, kaldırımda bulunan Elif Ö. (44), Ayşegül S. (52) ve H.Ç.Ö. (9) isimli kişilerin ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Mesut Kılıç (51) olduğu belirlenirken, sürücü Osman K. da yaralanmış durumda. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırıldı.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç’ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şu an için polis kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.