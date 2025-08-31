Minik Öğrencilerin Uyum Haftası Yarın

UYUM EĞİTİMİNE YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ‘uyum’ eğitimleri kapsamında velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Bu yıl, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek için hazırlanan programlar 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ORTAOKUL YENİLİKLERİ

Ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin okul ortamına uyum sağlaması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması ise 8-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Bu çerçevede, okul öncesi öğrencileri için Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu, ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için Uyum Haftası Etkinlikleri ve ortaokul 5’inci sınıfa geçecek öğrenciler için Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları etkinlikleri hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve toplam 12 etkinlik, 5’inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle birlikte yine 12 etkinlik oluşturulmuş durumda.

DİJİTAL PLATFORMUN FAYDALARI

Uyum haftası çerçevesinde bu yıl ilk kez hazırlanan Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu, okul öncesi öğretmenleri, yöneticiler, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunulacak. Bu platform, 14 başlık altında yer alan uyum süreciyle ilgili içerikler ve materyaller barındıran, kullanıcılar için yol gösterici bir kaynak olarak işlev görüyor. İçeriklerin tamamı, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde hazırlanmış. Böylece öğretmenlerin sınıf ortamında bu materyallerden kolayca istifade etmesi amaçlanıyor.

İÇERİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Hazırlanan içerikler, sadece uyum haftasına özel temel rehberlik materyalleriyle sınırlı kalmıyor. İçerikler, öğretmen, yönetici, rehber öğretmen ve ailelerden beklentilerin belirlendiği bölümler, aileler için sıkça sorulan sorular, aile eğitim bülteni ve veli sunumu gibi destekleyici araçlarla zenginleştirildi. Ayrıca, öğretmenlerin ailelerle yürütebileceği etkinlikler ve çocukların okula uyum sürecini destekleyen 18 örnek etkinlik hazırlandı. Uyum haftası için özel olarak ‘Okuluma Başladım’ şarkısı ve videolu ‘Ben Okula Başladım’ parmak oyunu ile kalıcı öğrenme deneyimleri de sunulacak.

DOĞA BİLİNCİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen ‘2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler’ genelgesinde doğa sevgisinin gelişimi, yeşil alanların korunması, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulması, fidan dikimi ve orman temizliği ile ilgili çalışmaların yapılması yer alıyor. Bu bağlamda, veli sunumu içinde doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklendi. Uyum haftası boyunca aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte gerçekleştireceği yürüyüşler, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlanmış durumda. Bu uygulamalar sayesinde çocukların okula uyum süreçlerinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla yaşanması, ailelerin bilinçli ve işbirliği odaklı bir yaklaşım sergilemesi ve öğretmenlerin kapsamlı kaynaklarla desteklenmesi hedefleniyor.