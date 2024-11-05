“Misafirlikte Yangın, Kadın Hayatını Kaybetti!”

ANTALYA’DA YANGINDA KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’da, misafirlik için gittiği evde meydana gelen yangın sonucu Menekşe Arslan (27) hayatını kaybetti. Yangına tanıklık eden komşu H.A. olay anını şöyle aktardı: “Bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale etmeye çalıştık ancak kadını çıkaramadık.”

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve yetkililer tarafından araştırmalar sürdürülüyor. Yangının çıkış sebebi ve detayları hakkında bilgi sahibi olmak, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması için gerekli bir konu.