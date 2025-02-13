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Dünya

Mısır Açıklarında USS Truman Yük Gemisi İle Çarpıştı

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ÇARPIŞMA OLAYI GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Mısır’ın Port Said kentinin yakınlarında, ABD Donanması’na ait USS Harry S. Truman uçak gemisi ile Beşiktaş-M adlı yük gemisi arasında bir çarpışma gerçekleşti. Olayla ilgili bilgi veren ABD Donanması, çarpışmanın uçak gemisine herhangi bir zarar vermediğini ve “su baskını veya yaralanma yaşanmadığını” aktardı.

GEMİ GÜVENLİĞİ VE OLAYA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

Ayrıca, itici güç sistemlerinin etkilenmediği ve geminin güvenli bir şekilde seyrine devam ettiği vurgulandı. Olayın detaylarına dair bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. USS Harry S. Truman, Yemen’de İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları önleme misyonu çerçevesinde Aralık 2024’ten beri Kızıldeniz’de görev yapıyordu.

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