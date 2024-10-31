“Misli’de Günün En Çok Bahisleri”

İddaa programı içinde yer alan günün en fazla tercih edilen bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için yaptığı değerlendirmeleri sizler için bir araya getirdik. Günün önemli karşılaşmalarının heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de!

GENOA – ACF FİORENTİNA MAÇINI DEĞERLENDİRİYORUZ

Genoa – ACF Fiorentina karşılaşması, Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde yer almakta ve “Canlı Sohbet” seçeneği ile dikkat çekiyor. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün önerisi: “2.5 Üst” Fiorentina, etkileyici galibiyetlerine devam ediyor. Son olarak, Roma’yı 5-1 mağlup etti. Genoa deplasmanında net bir oyun sergilemeleri muhtemel. Genoa son 7 maçını kazanamıyor ve geçen sezon takımın yükünü çeken Retegui’nin eksikliği hissedilmeye devam ediyor. Fiorentina’nın yüksek temposu ve öz güveni, Genoa’yı maça dahil edecektir. Gollü bir mücadele bekliyorum; dolayısıyla önerim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

COMO 1907 – LAZIO MAÇINI DEĞERLENDİRİYORUZ

Günün diğer önemli karşılaşmalarından olan Como 1907 – Lazio maçına katılan Misli üyelerinin %43’ü konuk ekibin kazanacağına inanıyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın tercihi: “Deplasman Herhangi Bir Yarı Kazanır: Evet” Como, geçtiğimiz hafta Torino deplasmanında mağlup oldu. İyi bir performans sergilediler ama gol atmayı başaramadılar. Hızlı bir gol yedikleri için kötü bir durumla karşılaştılar. Kaliteleri düşük ve savunmaları zayıf. Lazio ise son derece formda. Son 7 resmi maçlarında yalnızca Juventus’a puan kaptırdılar ve hücum oyunları oldukça akıcı. Zaccagni’nin bir sakatlığı var ama oynaması sürpriz olmayacaktır. Como takımı Atalanta, Napoli ve Bologna gibi güçlü rakiplerine karşı zaman zaman iyi tepkiler verebiliyor. Lazio en azından bir devreyi kazanır.

MACCABI TEL AVİV – REAL MADRİD MAÇINI DEĞERLENDİRİYORUZ

Maccabi Tel Aviv – Real Madrid karşılaşması da “Şampiyon Oran” bülteninde yer alıyor ve “Canlı İzle” seçeneğiyle dikkat çekiyor. Bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %40’ı tercihini konuk ekipten yana kullanıyor.

Misli Yazarı Evren İçener’in önerisi: “1. Çeyrek 43.5 Üst” Maç Sırbistan, Belgrad’da gerçekleştirilecek. Maccabi’de Tamir Blatt ve Gabriel gibi önemli oyuncular yok. Real Madrid’de Feliz’in durumu belirsiz. Maccabi, Belgrad’da oynadığı maçlara hızlı başlangıç yapmayı seviyor ve ilk çeyrek oyunlarında yüksek sayılar çıkıyor. Maccabi’nin hızlı aksiyon alması ve Real Madrid’in kaliteli skorerleriyle maça eşlik etmesi bekleniyor. Önerim, ilk çeyrek 43.5 üst olacaktır.

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