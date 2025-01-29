Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

GÜNDE YARATILAN BAHİS HEYECANI

İddaa programında gün içerisinde en fazla tercih edilen bahisleri ve Misli yazarlarının bu maçlarla ilgili yaptıkları yorumları sizler için bir araya getirdik. Günün önemli mücadelelerinde “Şampiyon Oranlar” ile daha yüksek oranlar ile keyfi yaşayın.

BARCELONA – ATALANTA MAÇ ANALİZİ

Barcelona – Atalanta karşılaşmasının kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %35’i ev sahibinin bu maçı kazanacağına inanıyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in yorumu: “Barcelona gelene gidene 4-5 tane atıyor. Çok formdalar. Golün her türlüsünü atıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadıkları 7 maçta toplam 37 gol oldu. Atalanta’nın eleme oynamadan üst tura çıkabilmesi için burada 1 puan da yeterli olabilir fakat Barcelona, kendi sahasında kolay kolay puan bırakmıyor. Barça tarafında rotasyon ihtimali de var ama ben yine de gollü bir maç bekliyorum.”

BREST – REAL MADRID MAÇ ANALİZİ

Brest – Real Madrid mücadelesinde kuponuna bu maçı ekleyen Misli üyelerinin %42’si Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Aykut Aydın’ın görüşü: “Brest, iki işi bir arada yapmayı beceremiyor. Şampiyonlar Ligi’nde iyi oldukları dönemde Fransa Ligi’nde bocaladılar, ligde toparlandıkları dönem de Şampiyonlar Ligi’ni kaldıramadılar. Real Madrid son haftalarda çok moralli. Bu karşılaşmada Vinicius cezalı ama Mbappe, Bellingham gibi formda yıldızlar var ve Real Madrid rakibine oranla çok ağır basıyor.”

STUTTGART – PARIS SAINT GERMAIN MAÇ ANALİZİ

Stuttgart – Paris Saint Germain maçı için tercihini deplasman ekibinden yana kullanan Misli üyelerinin oranı %30. Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın ölçümü: “Ligde Mainz’a kaybeden Stuttgart, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalmak için sahaya çıkacak. Ev sahibinde Zagadou, Toure, Diehl ve Raimund’un bazı sakatlık sorunları var. City karşısında aldığı galibiyetle üst tur şansını son maça taşıyan PSG’de Nuno Mendes cezalı. Konuk takım galibiyete daha yakın.”

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