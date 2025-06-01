Miss World 2025’in Kazananı Belli!

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA YAPILDI

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs tarihinde Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla düzenlendi. Bu yıl 72’ncisi gerçekleşen güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, tacı takarak dünya güzeli unvanını kazandı. Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise yarışmada derecelere giremedi. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’İN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.