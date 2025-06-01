Miss World 2025’in Kazananı Opal!

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Miss World 2025’in finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla yapıldı. Bu yıl 72’ncisi düzenlenen bu prestijli güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, taç takarak dünya güzeli unvanını kazandı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise maalesef dereceye giremedi. Miss World 2025 sonunda, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda aldı.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ HAKKINDA

Opal Suchata Chuangsri, Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’ta bulunan Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada özellikle Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Opal, Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor.