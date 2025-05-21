MİT Başkanı Kalın’dan YPG Mesajı Verildi

KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı masaya yatırıldı. Türkiye’nin Suriye’nin yanında olduğu vurgulandı.

YPK’NIN SİLAH BIRAKMASI GEREKİYOR

Kalın, PKK/YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye’ye entegrasyonu gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapıları ve IŞİD üyelerinin bulunduğu cezaevleri ile kampların yönetimi konuları da detaylı olarak ele alındı.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE DESTEK

Görüşmede, Türkiye’nin Şam yönetimine gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğu da belirtildi. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve hava ihlalleri de gündeme gelirken, Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşü ve IŞİD ile mücadele gibi konular da tartışıldı.