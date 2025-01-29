More
Gündem

MİT’in Suriye Operasyonu: PKK/YPG’li Etkisiz Hale Getirildi

mit-in-suriye-operasyonu-pkk-ypg-li-etkisiz-hale-getirildi

KÜÇÜK GÖRÜNEN BİR HAFİF HAREKET

PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında yöneticilik yapan Şiraz ÖMER, MİT’in hedef listesinde bulunuyordu. MİT’in yürüttüğü istihbari faaliyetlerle konumu belirlenen terörist ÖMER, detaylı bir şekilde izleniyordu.

EN UYGUN ANDA HAREKET

Koşulların uygun hale gelmesi ile birlikte, PKK/YPG üyesi ÖMER, Suriye’de Rumeylan-Malikiye güzergahında yapılan nokta operasyon ile etkisiz duruma getirildi.

ŞİRAB ÖMER’İN KİMLİĞİ

Söz konusu operasyonun ayrıntıları ve Şiraz ÖMER hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bu bilgiler önem taşımaktadır.

ÖNEMLİ

Gündem

Ezanla Alay Eden Kullanıcıya Soruşturma Açıldı

Sosyal medyada ezan hakkında müstehcen söylemlerde bulunan "Anka" isimli kullanıcıya yönelik soruşturma açıldı.
Gündem

Ünlü Aşıklar Paris’te Bir Arada

Herkesin kısa sürede sona ereceğini düşündüğü ünlü çift, müzik ve sinema dünyasında büyük bir aşka yelken açtı ve nişan yüzüğüyle ilişkilerini taçlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.