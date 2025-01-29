MİT’in Suriye Operasyonu: PKK/YPG’li Etkisiz Hale Getirildi

KÜÇÜK GÖRÜNEN BİR HAFİF HAREKET
PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında yöneticilik yapan Şiraz ÖMER, MİT’in hedef listesinde bulunuyordu. MİT’in yürüttüğü istihbari faaliyetlerle konumu belirlenen terörist ÖMER, detaylı bir şekilde izleniyordu.
EN UYGUN ANDA HAREKET
Koşulların uygun hale gelmesi ile birlikte, PKK/YPG üyesi ÖMER, Suriye’de Rumeylan-Malikiye güzergahında yapılan nokta operasyon ile etkisiz duruma getirildi.
ŞİRAB ÖMER’İN KİMLİĞİ
Söz konusu operasyonun ayrıntıları ve Şiraz ÖMER hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bu bilgiler önem taşımaktadır.