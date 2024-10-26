“MIT’in TUSAS Harekâtı PKK Hedeflerine”

TERÖR HEDEFLERİNE OPERASYON

MİT, TUSAŞ’a yönelik yapılan terör saldırısının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait 157 hedefi ANKA SİHA’larla vurdu. MİT, söz konusu bölgelerdeki terör hedeflerini yerle bir etti. TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, 23-26 Ekim tarihleri arasında bölgedeki 157 noktaya operasyon düzenlendi.

HEDEFLERİN TESPİTİ

Bu operasyonlarda özellikle örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ve silah/mühimmat depoları öncelikli olarak hedef alındı. PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri de bu operasyonların kapsamı içinde yer aldı. MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif bir şekilde kullanılarak TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara özel görevler verildi.