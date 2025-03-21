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MİT Operasyonu ile Suç Örgütü Yöneticisi Yakalandı

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DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ YURTDIŞINDAN GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İnterpol’den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü’nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurtdışı çalışmaları sayesinde yakalanarak dün Türkiye’ye getirildi. Şüpheli, İstanbul Emniyeti’ne teslim edildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi 31 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı. Savcılık, MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye’ye getirilen Timo hakkında 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

ÖLDÜRME OLAYLARINDA BAŞ ŞÜPHELİ

Ek olarak, Ahmet Mustafa Timo’nun, 27 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da meydana gelen Eyüp Kara’nın öldürülmesi olayı ve 25 Eylül 2024’te Kahramanmaraş’ta gerçekleşen Yunus Erden’in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu bilgisi edinildi.

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