MİT, Sahte Baz İstasyonu Çetesi Yakalandı

HAKSIZDA YASAL OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bir operasyonla, sahte baz istasyonları kurarak siber casusluk gerçekleştiren uluslararası bir çeteyi çökertti. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak tutuklandı. Bu şebeke, Çin menşeli cihazlarla oluşturdukları sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini hedef aldı.

SAHTE SMS İLE DOLANDIRICILIK YAPILDI

MİT, pek çok GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve özel şirketler adına gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, saldırının sahte baz istasyonu yöntemiyle yapıldığını belirledi. Çin menşeli cihazlarla kurulan bu sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bağlayarak kullanıcılarına GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar, kredi kartı bilgilerini paylaşarak dolandırıldı.

ÇOK ŞEHİRLİ OPERASYONUN İZİ

Yürütülen çalışmalarda, “Patron” kod adını kullanan bir şahsın yönlendirmesiyle üç ayrı grup halinde hareket eden 7 şüpheli deşifre edildi. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da etkinlik gösterdi. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya aktarıldı. Bu veriler, yabancı menşeli bir uygulamadan hedefli oltalama (phishing) saldırılarında kullanıldı.

TEKNİK CİHAZLARI SAĞLAYAN İŞLETMECİ YAKALANDI

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan bir Çinli şirketten temin edildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin 2025 Mart ayında Türkiye’ye girdiği ve farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Cihazların ülkeye giriş yollarını belirlemek için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller, kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.