MİT, Sahte Baz İstasyonu Çetesi Yakalandı

ULUSLARARASI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği operasyonla siber casusluk yapan uluslararası bir organizasyonu etkisiz hale getirdi. Bu operasyonda, sahte baz istasyonu kurarak faaliyet gösteren yedi yabancı uyruklu şüpheli, kiraladıkları araçlarla suçüstü yakalanarak mahkeme tarafından tutuklandı. Şebekenin, Çin menşeli cihazlar kullanarak oluşturduğu sahte baz istasyonlarıyla vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef aldığı belirlendi.

DOLANDIRICILIK ARAÇLARI: SAHTE SMS

MİT, pek çok GSM abonesinin sahte içerikli SMS şikayetlerini incelemeye aldı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderildiği izlenimi verilen bu mesajların ardındaki gerçek durumu ortaya çıkarmak için araştırma yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıların sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu sahte istasyonlar, cep telefonlarını kendilerine bağlayarak kullanıcılarına GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Farkında olmadan bazılarının, kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda “Patron” kod adlı bir kişinin talimatları doğrultusunda üç ayrı grup halinde hareket eden yedi şüpheli belirlendi. Bu şebeke, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da belirli bir süre boyunca faaliyet göstermiş. Toplanan kullanıcı bilgileri ve iletişim verileri, Çin merkezli bir sunucuya iletilmekteydi. Ayrıca, bu veriler, yabancı kökenli bir uygulama aracılığıyla hedef odaklı oltalama saldırılarında (phishing) kullanıldı.

TEKNİK CİHAZLARIN SAĞLAYICISI YAKALANDI

Söz konusu şebekenin kullandığı teknik cihazların, İstanbul’da bir elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden edinildiği tespit edildi. Bu kişi de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin, Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaptığı ve GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Cihazların ülkeye giriş yollarının belirlenmesi için gümrük ve sınır geçiş kayıtları detaylı bir şekilde inceleniyor.

KRİMİNAL İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller, kriminal inceleme süreci için gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.