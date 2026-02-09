MİT’ten Mossad’a Bağlantılı Operasyon: İki Şüpheli Yakalandı

MİT, İsrail’e çalıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, 6 Şubat tarihinde yakalandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde tamamlandı. Derya ve Kerimoğlu, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İSRAİL İSTİHBARATIYLA İLETİŞİM KURDULAR

Maden mühendisi Mehmet Budak Derya, 2005’te kendi şirketini kurarak uluslararası ticaret yapmaya başladı. İstihbarat kaynaklarının belirlemelerine göre, Derya’nın bu girişimi İsrail istihbaratının dikkatini çekti. 2012 yılında paravan bir şirketin temsilcisi olarak bilinen Ali Ahmet Yassın, Derya’yı ofisinde ziyaret ederek iş ortaklığı teklif etti ve ardından Avrupa’ya davet etti. Şubat 2013’te Derya, burada İsrail istihbaratına mensup kişilerle buluşarak ticari konuları görüşmeye başladı.

HER ADIMLARINI İSRAİL İLE PAYLAŞTILAR

Derya, Kerimoğlu ile işbirliği yaptığı faaliyetleri Israilli istihbarat birimine bildirmekle görevlendirildi. İlk temasları sağlayan Ali Ahmed Yassın, Kerimoğlu’nu işe alma konusunda Derya’yı yönlendirdi. Derya’nın Kerimoğlu ile gerçekleştirdiği her adım, İsrail gizli servisiyle paylaşılmış olduğu belirlendi.

DEPO FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Orta Doğu ülkelerine ticari faaliyetlerini genişleten Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu aracılığıyla muhalif Filistinlilerle ilişkilerini güçlendirdi. Topladığı bilgileri İsrail istihbaratına aktararak, Gazze’de aradığı depoların fotoğraflarını da iletti.

MOSSAD İLE BÜYÜME PLANI YAPTI

Yeni alanlara açılmak isteyen Veysel Kerimoğlu, 2016 yılında Derya’ya drone parçaları ticareti yapma teklifinde bulundu. Derya, öneriyi disiplinli bir şekilde İsrail istihbaratına aktardı ve bu işbirliğinin ilk örnekleri Mossad tarafından karşılandı. Derya ve Kerimoğlu’nun birlikte çalıştığı Mohamed Zouari, Aralık 2016’da Tunus’ta hedef alındı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Derya, 2013 yılından bu yana İsrail istihbaratıyla ilişkilerini sürdürdü. Bu süre zarfında çeşitli Avrupa ülkelerinde birçok istihbaratçıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

YALAN MAKİNESİ TESTİNE TABİ TUTULDU

İsrail istihbaratı, operasyonlarını riske atmamak için gizliliği ön planda tuttu. Bu kapsamda, Derya’ya kriptolu iletişim sistemleri sağlandı ve 2016’da Asya’da yalan makinesi testi uygulandı. Derya, testi başarıyla geçti ve faaliyetleriyle ilgili daha dikkatli olmaya başladı.

OPERASYONDA ÜST AŞAMAYA GEÇTİ

Ağustos 2024’te, Derya’ya Avrupa’da ikinci bir yalan makinesi testi uygulandı ve bu testi de başarıyla tamamladı. Derya, Türkiye ve diğer ülkelerden SIM kartları ve internet cihazları satın alarak, bunların bilgilerini İsrail istihbaratına iletti.

PARAVAN ŞİRKET KURMA GİRİŞİMİ

Ocak 2026’da yurt dışında Yassın ile yaptığı kritik görüşmede, Derya’nın paravan bir firma kurma planları gündeme geldi. Bu firma, uluslararası tedarik zincirine sızmayı hedefliyordu. Planlara göre, ürünlerin sevkiyatını koordine etmek üzere yurt dışında üç yasal firma ile işbirliği yapılması öngörüldü. Derya’nın firması, ürünlerin temininden ihracına kadar olan süreçleri yönetmek üzere tasarlandı.

Bir süredir MİT’in takibinde olan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı.