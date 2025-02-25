Mit’ten Nefes Kesen Operasyon! Saldırgan Yakalandı

OPERASYONUN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİĞİ

MİT, uzun bir süredir izlediği Temir Dükancı’yı titizlikle yürütülen bir operasyonla sınırda ele geçirdi. Bu operasyon, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HAİN SALDIRININ PLANLAYICISI YAKALANDI

Türkiye’yi derinden etkileyen 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının arkasındaki isimlerden biri olan Temir Dükancı, adaletin elinden kurtulamadı. Güvenlik birimleri, Dükancı’nın Suriye’den Lübnan’a kaçma girişimini son anda engelledi. MİT, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların Türkiye’ye geçirilmesine yardım eden ve bu patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı’nın Suriye istihbaratıyla ilişkili olduğunu belirledi.

DÜKANCININ PLANI ORTAYA ÇIKTI

MİT’in, Dükancı’nın faaliyetlerini yakından takip ettiği ve Suriye’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda Lübnan’a geçiş yapmayı planladığı tespit edildi. Yurt dışındaki temsilciliklere yönelik eylemler planladığı ve bu sebeple sahte pasaport arayışında olduğu anlaşılmaktaydı. Terörden arananlar listesinde “turuncu kategori”de bulunan Dükancı’nın tam konumunun belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

KAPANIŞ OPERASYONU VE GÖZALTINA ALINMASI

Dükancı, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçma hazırlığında olan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. MİT, daha önce de Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de ve Muhammed Dib Koralı’yı Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirerek önemli operasyonlar gerçekleştirmişti.