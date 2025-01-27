Mit’ten Operasyon: Avukatlar Üzerinden Casusluk Tutuklanması

KRİTİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunması amacıyla önemli bir operasyon yapıyor.

AVUKATLARA ÖZEL YAZILIM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, avukatlar için özel olarak tasarlanan “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı belirlendi. Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve böylece çok sayıda kullanıcı kazandığı ortaya çıktı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

MİT’in sağladığı istihbarat doğrultusunda, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonda yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında, yazılımı kullanan avukatlarla ilgili ayrıntılı incelemeler de sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil olduğu bu soruşturmada, finansal bağlantılar inceleniyor. Böylece hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının açığa çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilip önlenmesi hedefleniyor.