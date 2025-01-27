More
Gündem

Mit’ten Operasyon: Avukatlar Üzerinden Casusluk Tutuklanması

mit-ten-operasyon-avukatlar-uzerinden-casusluk-tutuklanmasi

KRİTİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunması amacıyla önemli bir operasyon yapıyor.

AVUKATLARA ÖZEL YAZILIM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, avukatlar için özel olarak tasarlanan “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı belirlendi. Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve böylece çok sayıda kullanıcı kazandığı ortaya çıktı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

MİT’in sağladığı istihbarat doğrultusunda, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonda yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında, yazılımı kullanan avukatlarla ilgili ayrıntılı incelemeler de sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil olduğu bu soruşturmada, finansal bağlantılar inceleniyor. Böylece hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının açığa çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilip önlenmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mersin’de Genç Torun Dede ve Babaannesini Öldürdü

Mersin'de 19 yaşındaki Hüseyin A., cezaevinden çıktıktan sonra dedesi ve babaannesini bıçaklayarak kayıtlara geçen bir cinayet gerçekleştirdi.
Gündem

Kadıköy’de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu Yaralı

İstanbul Kadıköy'de alışverişte bulunan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.