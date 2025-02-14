MİT’ten PKK’nın Fransa Yapılanmasına Operasyon

ORTAK OPERASYONUN BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da yakaladı. Medeni Altundere, uzun süredir MİT’in takibi altında bulunuyordu.

Yapılan tespitlere göre, Altundere, örgütün Fransa yapılanmasında aktif olarak propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Ayrıca, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına düzenlenen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine katıldığı belirlendi. İstanbul’a geldiği belirlenen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alındıktan sonra, Medeni Altundere sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, terörle mücadelede alınan sıkı önlemlerin ve ortak çalışmanın önemini ortaya koyuyor.