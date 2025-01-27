MIT’ten Siber Casuslara Operasyon: 5 Tutuklama

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler alındı. Bu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Yapılan işlemler sonucunda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonun amacı, kişisel verilerin güvenliğini artırmak ve siber suçları önlemek olarak belirlendi. Bu durum, siber güvenlik alanında önemli bir adım oluşturuyor.