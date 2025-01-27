More
Gündem

MIT’ten Siber Casuslara Operasyon: 5 Tutuklama

mit-ten-siber-casuslara-operasyon-5-tutuklama

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler alındı. Bu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Yapılan işlemler sonucunda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonun amacı, kişisel verilerin güvenliğini artırmak ve siber suçları önlemek olarak belirlendi. Bu durum, siber güvenlik alanında önemli bir adım oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İran’ın Yeni İHA’sı: Gazze Tanıtıldı

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nca geliştirilen "Gazze" adlı yeni İHA’sını tanıttı. Bu İHA, ülkenin en ağır insansız hava aracı olarak kabul ediliyor.
Gündem

Aracı Kurumların En Fazla Aldığı Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 14:21'de yüzde 0,89 değer kaybederek 10.014 puanda işlem görüyor. Yatırımcılar, en çok işlem yapan aracı kurumların hisse tercihlerine odaklanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.