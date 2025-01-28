MİT’ten Şifreli Mesajla Personel Alımı Duyurusu

KARİYERİ HAYAL ÜRÜNÜ DEĞİL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni personel alımı için dikkat çekici bir yöntem izledi ve “şifreli mesaj” yayımladı. “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” ile çözülebilen bu mesajı başarılı bir şekilde çözebilen gençlere kapılarının açık olduğunu belirtti. MİT, hangi alanlarda işe alım yapmayı düşünüyor? Aranan şartlar neler? Kripto mesajında neler içeriyor?

PERSOEL ALIMI VE KARIYER VİDEOSU

MİT, yeni kariyer videosunda “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” ana temasını işliyor. Video, cep telefonuna ‘MİT personel alacak’ haberinin gelmesiyle bir gencin Teşkilat’ta çalıştığını hayal etmesi üzerine başlıyor. MİT, İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli ve Takip Memuru gibi pozisyonlara başvuru yapacak adayları hedef alıyor. Yayınlanan videoda, Teşkilat içindeki her kadronun birlikte çalıştığına dikkat çekiliyor.

KRİPTO MESAJI ÇÖZEN GENÇLER ARANMAKTA

Kariyer videosunda kriptoloji ile ilgili bilgiler sunan MİT, adaylara “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemleri ile çözerken karşılaşacakları bir mesaj sundu. Videoda bilinçaltına mesajın yerleşmesini sağlamak için “25. Kare” tekniği de kullanıldı.

BAŞVURU SÜRECİ VE ARANAN ŞARTLAR

MİT için başvurular mit.gov.tr/ikBasvuru/ui/cv.aspx adresinden gerçekleştirilebiliyor. Aranan meslek dallarına ilişkin bilgilerin yayınlandığı sayfa ise mit.gov.tr/kariyer.html adresinde yer alıyor. Genel başvuru yapabilmek için gerekli şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve en az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak. Yurt dışı mezuniyetlerde ise YÖK denkliği aranmaktadır.