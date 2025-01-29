MİT’ten Suriye’de Nokta Operasyonuyla Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT’İN BAŞARILI OPERASYONU

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yöneticilerinden biri olan Şiraz Ömer’i Suriye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Ömer, PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında yönetici pozisyonundaydı ve MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. MİT’in sürdürdüğü istihbari çalışmalardan sonra terörist Ömer’in yeri tespit edildi ve adım adım izlenmeye başlandı.

SözDE YÖNETİCİNİN FAALİYETLERİ

Uygun şartların oluştuğu zamanda, PKK/YPG’li Şiraz Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Ömer, 2012 yılında PKK/YPG’ye katıldı ve örgütün Suriye’deki yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Irak/Kandil’de bir süre faaliyet gösterdikten sonra Suriye’ye geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu olarak görev yaptı. Ayrıca, bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğünü üstlendi ve son olarak maliye yapılanmasında yönetici olarak çalışıyordu.