Mithat Körler’in Ablası Hayatını Kaybetti

ALZHEİMER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN KADIN KAYBOLDU

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Akarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Fatma Nezihe Akkuş, Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz gece evinden çıkan 75 yaşındaki kadın geri dönmeyince ailesi endişelendi. Yakınları, çevrede yapılan aramalardan sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak sabah saatlerinde gelen haber, herkesi şaşkına çevirdi.

PORSUK ÇAYI’NDAN CESET BULUNDU

Polis ekipleri Akkuş’u ararken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine giden ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine sudan çıkarılan cesedin bir süre sürüklendiğini ve Adalar mevkisine kadar geldiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası cesedin, kayıp Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespiti ile birlikte acı bir gerçek gün ışığına çıktı: Hayatını kaybeden kadın, Eskişehirli ünlü sanatçı Mithat Körler’in ablasıydı. Olay yerinde detaylı incelemeler yapan savcılık ve polis ekipleri, Akkuş’un cenazesini Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırdı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi çalışmaları sürerken, savcılık şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.