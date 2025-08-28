MKEK’de Casusluk: Bilgileri Kim Çaldı?

İSMET SAYHAN’IN TUTUKLANMASI

MKEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olan Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner gözaltına alındı ve şirketlere kayyum atandı. Sayhan’ın ve sorgulanan diğer şüphelilerin faaliyetleri, devletin kritik birimlerine yönelik teknoloji casusluğu hakkında önemli bilgiler taşıyor. Sanıklar, teknik bilgilerin yanı sıra, kritik tesislerde çalışan deneyimli personeli transfer etmek için büyük çaba göstermiş. Savcılık soruşturması, Sayhan ve şu an kayyum yönetimine geçen ASSAN şirketinin yöneticilerinin gizli bilgileri cep telefonunda bulundurup birbirlerine gönderecek kadar pervasız davrandığını gün yüzüne çıkardı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

MKEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan’ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın geçmişi oldukça derinlere gidiyor. MKEK, daha önce yaptığı açıklamada, ASSAN ve İsmet Sayhan’ın adının geçtiği “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olaylarıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın akabinde, soruşturmadan sızan bilgiler, Sayhan’ın suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunu gösteriyor. Sayhan ile bağlantılı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adli süreçte, aralarında Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7’si serbest bırakıldı. Sayhan dosyası, İBB soruşturmalarında önemli bilgileri ortaya koyan Aziz İhsan Aktaş’ın tehdit edildiği haberler ile de aynı dönemde gündeme geldi.

SAYHAN’IN İFADESİ VE BAĞLANTILARI

İsmet Sayhan, eski mesleği olan avukatlıkta “Cem Sefa” takma ismini kullandığını ve bu isimle kitaplar yazdığını belirttiği ifadesinde, gelirinin aylık 500 ile 600 bin lira olduğunu açıkladı. Sayhan, “Selahattin Yılmaz suç örgütü” ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor ve bu durum detaylı olarak sorgulandı. Sayhan, Yılmaz ile olan bağlantısını şöyle anlattı: “Selahattin Yılmaz’ı 2019’dan itibaren tanıyorum. Kendisi ile yemek yedik ama aramızda herhangi bir ticari ilişki yok… Düzeyli bir ilişki var.” Sayhan’ın Yılmaz ile ilişkisine dair başka bir belgeden yola çıkılarak ayrıntılar sorulması, aslında ilişkisinin mesafeli olmadığını gösteriyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’LA İLİŞKİLERİ

Savcılığın ifadesine göre, Sayhan’ın İBB soruşturmalarında önemli bilgiler sağlayan Aziz İhsan Aktaş’ı tanıdığı da ortaya çıktı. İddiaya göre Sayhan, Aktaş’ı “tehdit” etmiş. Sayhan, bu konuda şunları söyledi: “Bu tarz birisinin tehdit edilmesi, benim yaşam alanıma terstir. Böyle bir şey duysam dahi yetkili mercilere bilgi veririm. Bahsedilen hususlar benimle alakalı değil.” Sayhan, Selahattin Yılmaz ile böyle bir olay hakkında herhangi bir görüşme yaptığını da belirtmiyor.

GİZLİ BİLGİLERİN TRANSFERİ

Sayhan’dan alınan ifadelerde, MKEK’teki görevi döneminde hangi kişilerle ihale bilgileri paylaştığı ve kritik personelin başka şirketlere transfer edilmesiyle ilgisi soruldu. Sayhan’ın bu konudaki yanıtları genel nitelikteydi. Sayhan, ASSAN şirketine “profesyonel destek” verdiğini de ifade etti. Kayyum atanan ASSAN şirketinin ihtiyaçları doğrultusunda kendisinden profesyonel destek talep edildiğini belirtti. Sayhan, MKEK döneminde Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile iki kez görüştüğünü ancak bu görüşmelerin neden yapıldığına dair açıklama yapamadı.

GİZLİ BİLGİLERİN TELEFONDA BULUNMASI

Sayhan, Emin Öner ile bazı gizli bilgileri telefon üzerinden paylaştığı iddialarına da yanıt verdi. Karşılıklı paylaşımların kaydedildiği düşünülse de Sayhan, bu bilgileri hatırlamadığını belirtti. “Görüntülerle ilgili olarak böyle bir paylaşım hatırlamıyorum, ancak bana gönderilen mesajı alıntı yaparak cevap verdiğim bir durum olabilir.” şeklinde ifade vererek, durumu açıklamaya çalıştı.