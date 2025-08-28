MKEK’li Casusluk Olayı Ne Şeklinde Gerçekleşti?

MKEK YÖNETİCİSİ SUÇLANIYOR

MKEK eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olarak Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner gözaltına alındı ve şirketlere kayyum atandı. Sayhan ile sorgulanan diğer şüphelilerin, devletin kritik birimlerine yönelik teknoloji casusluğu yapma konusunda önemli bilgiler taşıdığı iddia ediliyor. Araştırmalara göre, sanıklar teknik bilgilerin yanı sıra, kritik tesislerde çalışan deneyimli personeli transfer etmek için de çalışmalar yürütmüş. Savcılık soruşturması, Sayhan ve şu an kayyum yönetimine geçen ASSAN şirketinin yöneticilerinin, gizli bilgileri cep telefonlarında bulundurup birbirlerine gönderecek kadar cesaret gösterdiklerini ortaya koydu.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

Sayhan’ın tutuklanması hafta içinde gerçekleşmesine rağmen, soruşturmanın kökleri daha derinlere uzanıyor. MKEK, soruşturmanın kamuoyuna yansımasından önce, yaptığı açıklamada, ASSAN ve İsmet Sayhan ile ilgili olarak “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” konusundaki hukuki sürecin başlatıldığını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından, soruşturmadan sızan bilgilerin Sayhan’ın suç örgütüyle bağlantılı çalışmalar yürüttüğünü gösterdiği ileri sürüldü. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, aynı suç örgütüne mensup 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE İFADELER

MKEK’in eski başkanı Sayhan, soruşturma kapsamında yaptığı ifadesinde, “Cem Sefa” takma isminden bahsetmiş ve gelirinin aylık 500 ile 600 bin lira arasında olduğunu ifade etmiş. Sayhan ayrıca, Selahattin Yılmaz ile olan ilişkisini şu şekilde tanımlamış: “Selahattin Yılmaz isimli şahsı 2019 yılından itibaren tanırım. Kendisinin Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyasında avukatlığını yapmıştım. Yaklaşık 1 yıl önce dosyası sonuçlanınca avukatlığını bıraktım. Üçümüz beraber yemek yedik. Aramızda düzeyli ve ölçülü bir ilişki vardır.” Bu beyanına rağmen, Sayhan ile Yılmaz arasındaki ilişki üzerine sorulan sorular, durumu çelişkili hale getirdi.

ZORLA KONUŞTURMA VE TEHDİT İDDİALARI

Savcılık ifadesi, Sayhan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında pek çok önemli bilgi veren Aziz İhsan Aktaş adında bir ismi tehdit ettiğini de ortaya koydu. Sayhan, bu iddialarla ilgili olarak, tehdit edilmesi durumunda yetkili mercilere haber vereceğini belirtmiş. Sayhan, Aktaş ile olan bağlantısının olmadığını savunmuş. Ayrıca, MKEK döneminde gizli bilgileri paylaşıp paylaşmadığı konusunda sorular yöneltilmiş, Sayhan ise bu konuda net bir yanıt verememiştir.

Sayhan’ın ifadesi, MKEK’in stratejik bilgilerini transfer etmekle ilgili olasılıklara ışık tutuyor. Sayhan, savcılığın kendisine yönelttiği, “Savunma Sanayi alanındaki bazı ihalelerden haberdar olduktan sonra gizli bilgiyle ihalede üstünlük sağlayıp sağlayamadığı” sorusuna yanıt verirken genel ifadelerle yetinmiş. Sayhan’ın tutuklanmasının ardından ASSAN isimli şirkete kayyum atanması, süreçteki gelişmelerin devam edeceğine işaret ediyor. Sayhan’ın, “Şirketinin etkin ve iyi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu için çalışmayı kabul ettiğini” belirtmesi, ortaya çıkan bağlantılar ve transfer iddialarını güçlendiriyor.

GİZLİ BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Sayhan, Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile gerçekleşen görüşmelerde gizli bilgilerin paylaşıldığı iddialarına karşı savunma yaparken, “Görüntülerle ilgili olarak böyle bir paylaşımı hatırlamıyorum fakat gönderdiğim herhangi bir bilginin olmadığını düşünüyorum” şeklinde bir beyanat verdi. Bu noktada, savcıların elde ettiği verilerin, durumun ciddiyetini artırdığına dair bulgularla karşı karşıya kalındığı belirtiliyor. Sayhan, ilişkilerinin daha karmaşık bir boyutta olduğunu düşündürten şüpheleri derinleştiriyor.