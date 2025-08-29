“Montella’dan 2026 DÜNYA KUPASI Açıklaması”

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi TRT Spor’da önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, kadro seçimleri, oyuncuların form durumu ve gelen eleştirilerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KADRODA MOTİVASYON HİSSİYORUZ

Kadro seçimlerinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Montella, “Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için” dedi.

İLK MAÇIN ÖNEMİ

Elemelerdeki ilk maçın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekti. “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse, en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi” ifadelerini kullandı.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA’DAN ELENMESİ

Türk takımlarının Avrupa kupalarından veda etmesinin kendisini üzdüğünü dile getiren Montella, “Dün takımlarımızın Avrupa’dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa’da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor” diye konuştu.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer haberlerinin bu oyuncuları nasıl etkileyebileceğiyle ilgili gelen soruya, “Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı. Bu transferler mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta ‘Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun’ derim” yanıtını verdi.

GÜNAY GÜVENÇ SORUSU

Günay Güvenç’i kadroya almaması nedeniyle gelen eleştiriler üzerine Montella, sosyal medyada yorumlara dikkat etmediğini belirterek, “Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. ‘Şunu al’ diyenlere ‘Kimin yerine?’ diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

ARDA GÜLER İÇİN YORUMLAR

Real Madrid forması giyen Arda Güler’e özel bir parantez açan Montella, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum” dedi.

ORTA SAHA VE FORVET SEÇİMLERİ

Milli takım kadrosu ile ilgili açıklama yapan Montella, “Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum” dedi. Forvet konusunda ise, “Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor” ifadesini kullandı.

YABANCI SINIRI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Yabancı sınırı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu” yanıtını verdi.

HER MAÇIN ÖNEMİ

Her maçın ve her puanın kritik öneme sahip olduğunu belirten Montella, “24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş, demek ki bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

GENÇ OYUNCULARI TAKİP EDİYOR

Galatasaray’ın genç oyuncusu Arda Ünyay ile ilgili soruya da yanıt veren Montella, “Arda Ünyay’ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız” açıklamasında bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Montella, “İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜLER

Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdıran Montella, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu” sözlerini sarf etti.