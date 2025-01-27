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Spor

Montella’nın Fotoğraf Seçimleri Açıklandı

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VİNCENZO MONTELLA FOTOĞRAFLARI İNCELEDİ

Vincenzo Montella, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. “Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan bu fotoğraflar; “Haber”, “Günlük Hayat”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerinde yer alıyor.

ÖDÜLLERİ BELİRLEDİ

Tecrübeli teknik adam, “Günlük Hayat” kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya’nın “Müzik geçidi” adlı eserini tercih etti. “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Gerald Anderson’ın “Gergedan ve bakıcısı” fotoğrafı seçimi oldu. “Haber” kategorisinde oyunu Adsız Günebakan’ın “Karanlığa ışık olanlar” fotoğrafından yana kullanan Montella, “Özgür Suriye” kategorisinde de Emin Sansar’ın “Özgür ülkede ilk namaz” fotoğrafını oyladı.

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