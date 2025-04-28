Montenegro Elektrik Kesintisi Hakkında Açıklama!

ENERJİ KRİZİ AVRUPA’DA GÜNDEMDE

Avrupa’da yaşanan enerji krizi dünya genelinde önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Özellikle İspanya ve Portekiz’de meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geliyor. İspanya Başbakanı Sanchez’in ardından Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

PORTEKİZ’DE ELEKTRİK BEKLENTİSİ

Montenegro, “Birkaç saat içinde Portekiz’de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Elektrik kesintisi ile ilgili gelişmeleri aktaran Başbakan, yaşanan sorunların çözümü için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ YOK

Montenegro, Portekiz ve İspanya’daki elektrik kesintisinin arkasında siber bir saldırının olduğuna dair “hiçbir gösterge” bulunmadığını belirtti. Kesintinin sebebi henüz netlik kazanmazken, Montenegro sorunun Portekiz kaynaklı olmadığını da ekledi.

SICAKLAR NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANMIŞ

Portekiz’in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcakların elektrik kesintilerine yol açtığını ve ülke genelinde normalleşmenin sağlanmasının bir hafta sürebileceğini açıkladı. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal alanlarda etkileri hissedilen önemli bir konudur.