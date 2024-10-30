Mor Karnabahar Bandırma’da Şaşkınlık Yarattı

GÖRÜLMEYEN BİR RENK: MOR KARNABAHAR

Bandırma Meyve Sebze Hali’nde nadiren karşılaşılan ilginç bir olay yaşandı. Karacabey’den gelen bir sebze kamyonunda bulunan mor karnabahar, hal çalışanları ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Hal çalışanlarından Mert Erenler, bu sıra dışı durumu şöyle aktardı: “Yaklaşık yedi yıldır Bandırma Meyve Sebze Hali’nde çalışıyorum. Genelde karnabaharlar hasat yerinden kamyonla alınır, hale getirilir ve esnafımıza sunulur. Ancak Karacabey’den gelen kamyonda bir adet mor karnabahar gördüm. İlk başta gözlerime inanamadım. Çevremdeki arkadaşlara gösterdiğimde herkesin ilgisini çekti; pek çoğumuz bu yaşımıza kadar böyle bir karnabahar görmemiştik.”

BECERİKSEL ÜRETİM: MOR KARNABAHARIN PİGMENTİ

Antosiyanin pigmenti sayesinde mor renkte olan bu karnabahar, besin değeri açısından da zengin. Normalde beyaz olan karnabahar, güneşe maruz kaldığında antosiyanin üretmeye başlıyor ve mor renk kazanıyor. Antioksidan zengini yapısıyla bilinen mor karnabahar, sağlıklı bir beslenme için tavsiye ediliyor. Bandırma Haline gelen birçok vatandaş, nadir görülen bu sebzeyi yakından görme isteğiyle yoğun ilgi gösterdi.