More
Spor

Morata Galatasaray’a Kiralık Geliyor

morata-galatasaray-a-kiralik-geliyor

GALATASARAY, MORATA TRANSFERİNDE İMZA AŞAMASINA GELDİ

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için bir dünya yıldızı ile anlaşma yapmak üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata’nın transferinde imza aşamasına geldi. Daha önce Milan ile anlaşma sağlayan yönetim, oyuncu tarafını da ikna ediyor.

TRANSFERE ODAKLANAN SÜREÇ

Galatasaray, Morata’yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 8 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. 32 yaşındaki İspanyol yıldızın, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Morata, Milan forması ile çıktığı 26 maçta 6 gol ve 1 asist üretiyor.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi önemli takımların formasını giymiş olan Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray taraftarları büyük bir heyecanla Morata’nın İstanbul’a gelişi ve takıma katılışını bekliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş’tan Sakatlık Durumuna Dair Açıklama

Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Gündem

Tuncay Özkan’a Yanıltıcı Bilgi Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a yönelik "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.