Morata Galatasaray’a Kiralık Geliyor

GALATASARAY, MORATA TRANSFERİNDE İMZA AŞAMASINA GELDİ

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için bir dünya yıldızı ile anlaşma yapmak üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata’nın transferinde imza aşamasına geldi. Daha önce Milan ile anlaşma sağlayan yönetim, oyuncu tarafını da ikna ediyor.

TRANSFERE ODAKLANAN SÜREÇ

Galatasaray, Morata’yı 1,5 yıllığına kiralayacak. Anlaşmada 8 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. 32 yaşındaki İspanyol yıldızın, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Morata, Milan forması ile çıktığı 26 maçta 6 gol ve 1 asist üretiyor.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea gibi önemli takımların formasını giymiş olan Morata için toplamda 164 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray taraftarları büyük bir heyecanla Morata’nın İstanbul’a gelişi ve takıma katılışını bekliyor.