Morata’nın Uçuşu Ertelendi, Engeller Aşıldı

GALATASARAY MORATA’YA KAVUŞTU

Galatasaray, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol golcü için tüm şartlar yerine getirildi ve resmi imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Milan ile de görüşmelerini sürdürerek anlaşmaya vardı. Daha önce Morata ile tüm detayları netleştiren Galatasaray, transferin tamamlanması adına gereken adımları atmıştı.

İSTANBUL’A GELİŞİ PLANLANDI, UÇUŞ ERTELENDİ

DHA’nın haberine göre, Morata’nın Galatasaray ile resmi imzası atıldı. Yıldız oyuncunun bu gece saat 23.00’te İstanbul’da olması bekleniyordu ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşunun ertelendiği bildirildi. Morata’nın İstanbul’a 2 Şubat Pazar günü ulaşması öngörülüyor.

MENAJERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Morata’nın menajeri George Gardi, sosyal medyada Alvaro Morata ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun birlikte olduğu bir paylaşımda bulundu.

KURA ÇEKİMİ SONRASI PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

İtalyan ekibi, Morata’nın transferine onay vermeden önce Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i kadrosuna katmayı bekliyordu. Feyenoord ile Milan’ın Şampiyonlar Ligi play-off’unda eşleşmesi, Gimenez’in transferini zorlaştırmıştı. Ancak Gimenez’in de Milano’ya gitmesiyle birlikte pürüzler ortadan kalktı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Alvaro Morata’nın transferinde satın alma opsiyonunun yaklaşık 8 milyon Euro olduğu ve anlaşmanın 1.5 yıllık kiralık olarak yapıldığı ifade ediliyor.