Morata, Yasa Dışı Bahis İddialarını Reddetti

Galatasaraylı Alvaro Morata, iddia edilen yasa dışı bahis konusundaki haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Morata, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, hakkındaki suçlamaları yalanladı. Söz konusu paylaşımında, “Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, söz konusu yıllarda Fagioli’ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu.” dedi.

Morata, “Durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nicolo’yu çok seviyorum ve umarım en kısa zamanda tüm hatalarını düzeltir. Ancak onun durumuyla hiçbir ilgim yok ve sizden yalan veya yanlış haber yaymamanızı rica ediyorum.” ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi. Son olarak, “Tekrar ediyorum, ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış. Teşekkür ederim.” diyerek açıklamasını tamamladı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İtalya’da 11 Nisan’da yapılan haberlerde, Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) oynamakta olan ve daha önce futbol oynamış bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 2023 yılındaki yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli gibi isimlerin yanı sıra, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo gibi oyuncuların da adı geçmektedir.

Haberlerde, İtalyan Mali Polisi’nin Ekim 2023 tarihinde yasa dışı bahis nedeniyle ceza alan Tonali ve Fagioli’nin telefonlarındaki mesajlardan ulaşmış olduğu bulgulara dayandırdığına göre, bu iki futbolcunun diğer futbolculara aracılık ettikleri ve tahsildarlık yaptıkları ifade edildi. Bahsi geçen futbolcuların, futbol maçları üzerine bahis yapmadıkları, ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları veya poker gibi oyunlara katıldıkları vurgulandı.

İddialara göre, futbolcuların Milano’daki bir kuyumcu aracılığıyla yaptıkları ödemelerle bahis borçlarını gizlemeye çalıştıkları ve bu yeri adeta bir “banka” gibi kullandıkları kaydedildi. Diğer yandan, çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler satın alıyormuş gibi görünerek bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri ve bu işlemlerin aslında yasa dışı bahis esnasında harcadıkları para olduğu basında yer aldı.