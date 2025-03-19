Morgan Stanley’den Borsa İstanbul’dan Çekilme Kararı

Türkiye, son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşamış durumda. Sabah erken saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 87 kişi gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonların ardından ülke ekonomisi hızla hareketlenirken, altın ve dolarda rekor artışlar gözlemlenirken Borsa İstanbul büyük kayıplar yaşadı.

MORGAN STANLEY’DEN GÖRÜLEN BİR ADIM

Morgan Stanley tarafından dikkat çeken bir karar alındı. ABD merkezli büyük yatırım bankası, Borsa İstanbul’daki üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi; “Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.”

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI

Kısa zaman içinde gündeme gelen bu gelişmenin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada bazı basın yayın organlarında “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi” şeklinde paylaşılan haberlerin manipülasyon içerdiği vurgulandı. Morgan Stanley’in daha önce mevcut faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “Morgan Stanley A.Ş., uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadeleri yer aldı.