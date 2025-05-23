Morgan Stanley, TCMB Haziran’da Faiz İndirebilir

ENFLASYON RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, enflasyon raporunun sunumunun ardından yayımladıkları raporda, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergiledi” ifadesini kullandı. Ekonomistler, bankalararası faizdeki gevşemenin ve dünkü iletişimin, Haziran ayındaki PPK toplantısında bir değişiklik olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Raporda ayrıca, “ABD dolarına yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle TCMB’nin faizleri daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. Mayıs enflasyon verisinin iyi gelmesi ve KGF paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi Temmuz’dan Haziran’a çekebiliriz” denildi.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025’e ait “Sektörel Enflasyon Beklentileri”ni yayımladı. Bu rapora göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hane halkı için yükseliş gösterdi. Piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi 0,5 puan azalarak yüzde 25,1’e inerken, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41’e geriledi. Hane halkı için ise enflasyon beklentisi 0,6 puan artarak yüzde 59,9’a yükseldi. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 oldu.